Barrios sufrió su quinta derrota al hilo y fue eliminado en la qualy de Montreal

El tenista nacional Tomás Barrios (138° del ranking ATP) profundizó este sábado su negativa seguidilla en el circuito tras cosechar su quinta derrota consecutiva, despidiéndose en la qualy del Masters 1.000 de Montreal, en Canadá.

"Tomi" fue emparejado con el australiano Aleksandar Vukic (105°) y aunque el historial entre ambos era ampliamente favorable para el chileno, su rival terminó imponiéndose por parciales de 7-6 (4) y 6-2 en una hora y 49 minutos.

Luego de intercambiar rompimientos en el segundo y tercer juego del primer set, ambos lograron sostener sus respectivos servicios hasta el final, llevando la definición a un tie break donde el oceánico estuvo más fino que el criollo y selló la manga a su favor con un 7-4.

Para el segundo episodio, el oriundo de Sidney quebró en un par de ocasiones y llegó a estar 5-1 arriba. Parecía que el chillanejo respondería después de una ruptura en el séptimo game, pero Vukic recuperó inmediatamente la diferencia y selló su triunfo con un cómodo 6-2.

De esta manera, Barrios se despidió tempranamente del certamen canadiense, agudizando una mala racha que arrastra desde la ronda clasificatoria de Wimbledon, que fue cuando cosechó su última victoria.

Recordar que el torneo tendrá como único representante nacional a Alejandro Tabilo (30°), instalado en segunda ronda por su condición de 25° sembrado.