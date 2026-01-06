Barrios y Jarry arrancaron la temporada con dispares resultados

Los tenistas chilenos Tomás Barrios (108° de la ATP) y Nicolás Jarry (126°) arrancaron la temporada 2026 con dispares resultados luego de sus respectivos estrenos en el Challenger de Canberra, en Australia.

El chillanejo logró su primera victoria del año al vencer al local Philip Sekulic (519°) por 6-4 y 6-4 en una hora y 27 minutos para meterse en los octavos de final del certamen.

En esa instancia, el número tres de Chile se verá las caras ante el francés Ugo Blanchet (144°), ante quien no registra duelos previos.

Desde ya, Barrios se asegura escalar un puesto para ubicarse 107° en el Ranking Live.

Nicolás Jarry, en tanto, se inclinó ante el español Rafael Jodar (165°) por 6-3 y 6-4 para decir adiós al torneo.