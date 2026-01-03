Barrios y Jarry conocieron su camino para el Challenger de Canberra

Los tenistas nacionales Tomás Barrios (111° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (122°), conocieron este sábado a los rivales que tendrán en su estreno en el Challenger de Canberra, primer certamen que disputarán en la temporada.

"Tomi", cuarto sembrado del certamen australiano, arrancará las acciones ante el invitado local Philip Sekulic (521°), a quien nunca ha enfrentado en el circuito.

En caso de debutar con el pie derecho, en segunda ronda el chillanejo se vería las caras con el vencedor del cruce entre el francés Ugo Blanchet (145°) y el portugués Henrique Rocha (158°).

Por su parte, "Nico" fue emparejado en primera fase con un jugador proveniente de la qualy. Mientras que en unos hipotéticos octavos de final desafiaría al ganador del choque entre el danés Elmer Moller (120°) y el luso Jaime Faria (151°).

Es importante hacer presente que este torneo le servirá a los chilenos como antesala para disputar la etapa clasificatoria para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.