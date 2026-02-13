Barrios y Jarry tienen rivales y programación para debutar en la qualy de Río

Los tenistas nacionales Tomás Barrios (114° del ranking mundial) y Nicolás Jarry (143°) conocieron a sus rivales para debutar este sábado en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro, certamen donde sus compatriotas Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°) ya tienen aseguraron un lugar en el cuadro principal.

El primero en salir a escena será "Nico", octavo sembrado de la ronda clasificatoria, quien jugará en la cancha 1 a partir de las 16:00 horas ante el portugués Jaime Faria (148°), en un duelo inédito en el circuito.

En caso de ganar, el "Príncipe" irá en búsqueda de su lugar en el main draw ante el vencedor del choque entre el taiwanés Chun-Hsin Tseng (116°) y el invitado local Igor Marcondes (350°).

Inmediatamente después del encuentro del "Principe", será el turno de "Tomi" -segundo favorito- para medirse con el brasileño Pedro Boscardin Dias (253°), quien lo derrotó en 2023 en el único cruce que han tenido en sus carreras.

Un triunfo le permitiría al chillanejo instalarse en la última fase de la qualy, instancia en la que enfrentaría al ganador del partido entre el colombiano Daniel Elahi Galan (187°) y el croata Dino Prizmic (122°).