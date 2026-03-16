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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Chilenos sacaron cuentas negativas tras su paso por Indian Wells

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tabilo, Garin, Barrios y Jarry cedieron terreno en la clasificación mundial.

Chilenos sacaron cuentas negativas tras su paso por Indian Wells
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Terminó el Masters 1.000 de Indian Wells y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios negativos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional en el tour, retrocedió un puesto para ubicarse en el casillero 41° a la espera de estrenarse en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami.

En tanto, Cristian Garin descendió cinco peldaños para situarse 95°, mientras que Tomás Barrios bajó cuatro lugares para ser 119° en el escalafón.

Por su lado, Nicolás Jarry, pese a que vive una total crisis (con 12 derrotas consecutivas), subió dos puestos y se ubica 152°.

Todos ellos comenzarán a disputar este mismo lunes las clasificaciones para el torneo que se juega en Key Biscaine.

Respecto al top ten, resalta el regreso a este grupo del ruso Daniil Medvedev, en el décimo lugar, tras llegar a la final de Indian Wells. La lista sigue encabezada por el español Carlos Alcaraz, mientras que el italiano Jannik Sinner, campeón en el torneo californiano, y el serbio Novak Djokovic completan el podio.

TOP TEN

  • 1° Carlos Alcaraz (España) 13.550 (0)
  • 2° Jannik Sinner (Italia) 11.400 puntos (0)
  • 3° Novak Djokovic (Serbia) 5.370 (0)
  • 4° Alexander Zverev (Alemania) 4.905 (0)
  • 5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.365 (0)
  • 6° Alex de Miñaur (Australia) 4.185 (0)
  • 7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.170 (0)
  • 8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.000 (+1)
  • 9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.860 (-1)
  • 10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.610 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

  • 41° Alejandro Tabilo 1.118 (-1)
  • 95° Cristian Garin 646 (-5)
  • 119° Tomás Barrios 551 (-4)
  • 152° Nicolás Jarry 391 (+2)
  • 323° Matías Soto 155 (-5)
  • 694° Daniel Núñez 47 (+8)
  • 732° Benjamín Torrealba 43 (+63)
  • 931° Nicolás Villalón 22 (+58)
  • 968° Diego Fernández 19 (+1)

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