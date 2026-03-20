Fernanda Labraña venció a Sara Dols y clasificó a las semifinales del M15 de Santiago

La tenista chilena Fernanda Labraña (342°) venció este viernes a la española Sara Dols (498°) por 7-5 y 6-1, en los cuartos de final del M15 de Santiago LP Open Series by IND y clasificó a las semifinales del certamen.

En el resto de los encuentros, la brasileña Ana Candiotto (227°) superó a la argentina Carla Markus (482°) en un disputado partido por 6-4 y 7-6(2), mientras que la trasandina Luciana Moyano (369°) confirmó su gran semana tras vencer a su compatriota María Florencia Urrutia (501°) por 6-3 y 6-4.

A ellas se suma la primera sembrada del torneo, la argentina Victoria Bosio (343°), quien ya se encontraba instalada en semifinales, luego del retiro de la alemana Marie Vogt (494).

Labraña se medirá ante Moyano por un cupo en la final este sábado 21 de marzo a las 11:00 horas (14:00 GMT) en el Court Central "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional.