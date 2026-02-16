La programación de Garin y Tabilo para sus estrenos en el ATP 500 de Río

Tras Buenos Aires, continúa la gira sudamericana sobre superficie de arcilla y esta semana arranca el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil, donde habrá tres chilenos presentes: Alejandro Tabilo (68° del mundo), Cristian Garin (88°) y Tomás Barrios (107°).

Tabilo y Garin ya tienen programación y se estrenarán en el torneo carioca este lunes.

El primero en salir a la cancha será "Gago", quien debutará en el primer turno de la Quadra 1, a las 16:30 horas, contra al argentino Thiago Agustín Tirante (92°), en el que será el primer choque entre ambos en el circuito.

Después de ese partido, en esa misma cancha, será el turno de Tabilo, quien se medirá, también por primera vez en el tour, al estadounidense Emilio Nava (81°).

Por su lado, Barrios se estrenará el martes 17 de febrero, en horario por confirmar, contra el italiano Matteo Berrettini (58°), ex seis del planeta.

Cabe consignar que el chillanejo no pudo superar el domingo la qualy del certamen tras caer ante el croata Dino Prizmic (125°), pero tuvo suerte e ingresó al cuadro principal como lucky loser.