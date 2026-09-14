Matías Soto alcanzó el mejor ranking de su carrera tras actualización de la ATP

Una importante novedad para el tenis chileno dejó la actualización del ranking ATP tras el término del US Open, ya que Matías Soto escaló 24 posiciones y alcanzó el puesto 237 del mundo, el mejor registro de su carrera profesional.

El copiapino aprovechó su buena actuación en el Challenger de Tulln, donde alcanzó los cuartos de final, para sumar puntos y superar su anterior mejor ubicación en el escalafón.

Entre los nacionales, Alejandro Tabilo continúa como la primera raqueta chilena y se mantuvo sin cambios en el casillero 28 con 1.778 puntos.

Cristian Garin, en tanto, avanzó dos lugares para situarse 133°, mientras Tomás Barrios protagonizó un ascenso de cinco posiciones y apareció 139°.

Una realidad muy distinta atraviesa Nicolás Jarry, quien sigue fuera del circuito debido a una lesión y sufrió una caída de 101 puestos para quedar 857° del mundo.

Esta semana se disputa la Copa Davis, donde Chile juega contra España.

El ranking de los tenistas chilenos

28° Alejandro Tabilo: 1.778 puntos (0)

133° Cristian Garin: 446 (+2)

139° Tomás Barrios: 428 (+5)

237° Matías Soto: 232 (+24)

689° Daniel Núñez: 47 (+29)

703° Nicolás Villalón: 46 (-4)

796° Benjamín Torrealba: 36 (+14)

811° Bastián Malla: 34 (+67)

857° Nicolás Jarry: 30 (-101)

Los movimientos en el top ten tras el US Open

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner conservó el número uno del mundo con 11.500 puntos, seguido por Alexander Zverev, flamante campeón del US Open, y Carlos Alcaraz.

Uno de los grandes ascensos fue protagonizado por Ben Shelton, finalista en Nueva York, quien avanzó cinco posiciones para instalarse cuarto y alcanzar también el mejor ranking de su carrera.

Novak Djokovic, en cambio, cayó siete lugares y quedó 12°, por lo que abandonó el top ten por primera vez en ocho años.