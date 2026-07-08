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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto avanzó a cuartos en singles y dobles del Challenger de Bogotá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional celebró por partida doble en Colombia.

Matías Soto avanzó a cuartos en singles y dobles del Challenger de Bogotá
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El tenista chileno Matías Soto (296° ATP) tuvo una positiva jornada este miércoles en el Challenger de Bogotá, Colombia, tras instalarse en los cuartos de final tanto de la competencia individual como la de dobles.

En primer lugar, el nacional derrotó al mexicano Alan Magadán (632°) por parciales de 7-6 (5) y 6-3, tras una hora y 44 minutos de juego en la segunda ronda.

Horas después, Soto volvió a la cancha haciendo dupla con el boliviano Federico Zeballos, con quien venía de conquistar el Challenger de Quito.

El binomio chileno-boliviano se impuso a los argentinos Luciano Ambrogi y Hernán Casanova por 7-5 y 6-3 en una hora y dos minutos.

Ahora, Soto enfrentará en dobles al dúo del mexicano Luis Carlos Alvarez y el hongkonés Wong Tsz Fu este jueves 9 de julio a las 12:10 horas.

En singles, el criolla jugará con el brasileño Lucas Andrade Da Silva (813°) el viernes 10 en horario por definir.

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