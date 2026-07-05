Matías Soto se proclamó campeón de dobles en el Challenger de Quito

Matías Soto sigue demostrando por qué es el mejor tenista chileno en la modalidad del dobles en la actualidad al conquistar un nuevo título.

El copiapino llegó junto al boliviano Federico Zeballos como la principal pareja al Challenger de Quito, Ecuador, y así lo ratificaron en la arcilla del Rancho San Francisco en la localidad de Cumbayá, ya que no cedieron ni un solo set en todo el campeonato.

En la final derrotaron al binomio integrado por el argentino Hernán Casanova y el brasileño Pedro Sakamoto a los que derrotaron en una cómoda faena, que no les tardó ni una hora, y luego de 57 minutos se alzaron con el trofeo al imponerse por parciales de 6-1 y 6-4.

Con este título, Matías Soto alcanzó su título Challenger número 13 por parejas, y la tercera conquista del año tras ganar tanto el singles como el dobles en Bucaramanga el pasado marzo.

Además se metió entre los 200 mejores doblistas del ranking de la ATP, aunque lejos aún de su mejor sitial, que lo tuvo al borde de los 100 más destacados del planeta.