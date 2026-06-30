Matías Soto avanzó a octavos de final en Quito tras un batallado partido
La raqueta nacional batalló durante más de dos horas para llevarse la victoria ante el estadounidense Mwendwa Mbithi.
La raqueta nacional batalló durante más de dos horas para llevarse la victoria ante el estadounidense Mwendwa Mbithi.
En una ardua batalla que se extendió por más de dos horas y media, el tenista nacional Matías Soto (296° del ranking ATP) terminó haciendo pesar su experiencia y derrotó al estadounidense Mwendwa Mbithi (810°) por 1-6, 6-4 y 7-6 (4), avanzando a octavos de final del Challenger de Quito.
La primera manga fue una verdadera tortura para el chileno, quien perdió su servicio en cuatro ocasiones y solo se anotó un quiebre. En cambio, durante el segundo capítulo, el copiapino mostró una mejor versión y aunque sufrió otro break point, se anotó dos rupturas para emparejar el encuentro.
En el tercer y último set, el criollo le arrebató de entrada el saque al norteamericano, quien respondió de vuelta en el décimo game, estirando la definición a un tie break donde el nortino selló su triunfo con un trabajado 7-4.
De esta manera, "Mati" siguió la ruta trazada por su compatriota Daniel Núñez (689°), que ayer venció al invitado local Angel Véliz (1.492°) por 3-6, 6-3 y 6-1.
En la segunda ronda, Soto enfrentará al colombiano Juan Sebastián Osorio (840°), mientras que su coterráneo desafiará al brasileño Matheus Pucinelli (397°).