Matías Soto avanzó a octavos de final en Quito tras un batallado partido

En una ardua batalla que se extendió por más de dos horas y media, el tenista nacional Matías Soto (296° del ranking ATP) terminó haciendo pesar su experiencia y derrotó al estadounidense Mwendwa Mbithi (810°) por 1-6, 6-4 y 7-6 (4), avanzando a octavos de final del Challenger de Quito.

La primera manga fue una verdadera tortura para el chileno, quien perdió su servicio en cuatro ocasiones y solo se anotó un quiebre. En cambio, durante el segundo capítulo, el copiapino mostró una mejor versión y aunque sufrió otro break point, se anotó dos rupturas para emparejar el encuentro.

En el tercer y último set, el criollo le arrebató de entrada el saque al norteamericano, quien respondió de vuelta en el décimo game, estirando la definición a un tie break donde el nortino selló su triunfo con un trabajado 7-4.

De esta manera, "Mati" siguió la ruta trazada por su compatriota Daniel Núñez (689°), que ayer venció al invitado local Angel Véliz (1.492°) por 3-6, 6-3 y 6-1.

En la segunda ronda, Soto enfrentará al colombiano Juan Sebastián Osorio (840°), mientras que su coterráneo desafiará al brasileño Matheus Pucinelli (397°).