Matías Soto batalló para clasificar a la final del Challenger de Bogotá

El tenista nacional Matías Soto (296° de la ATP) clasificó a la final del Challenger de Bogotá, en Colombia, luego de vencer en un trabajado compromiso al italiano Lorenzo Claverie (sin ranking), logrando así su segundo duelo decisivo de la temporada.

Soto se apoyó en la solidez de su servicio para superar a su oponente. En un duelo que se extendió por poco más de una hora y media, el nacional supo resolver los momentos clave para imponerse por un doble 7-5.

A pesar de que el copiapino ingresó como el tercer sembrado del cuadro, Claverie opuso una tenaz resistencia desde el primer set. El chileno tuvo que mantener la paciencia para conseguir el quiebre decisivo recién en el duodécimo juego, cerrando la manga a su favor.

Con este paso a la final, Soto disputará su segunda definición Challenger de la temporada. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el local Nicolás Mejía (165°) y el peruano Juan Pablo Varillas (308°).

Gracias a este desempeño, el diestro chileno escaló provisionalmente al puesto 249° del ranking en vivo, lo que le permite acercarse a la zona de clasificación para las clasificaciones del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La jornada de Soto continuará en la modalidad de dobles, donde buscará el título junto al boliviano Federico Zeballos. La dupla sudamericana se enfrentará en la final al binomio compuesto por el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el argentino Facundo Mena.