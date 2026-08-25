Matías Soto dejó atrás una negativa racha y avanzó a octavos en el Challenger de Augsburgo

El tenista chileno Matías Soto (261° del ranking ATP) tuvo un exitoso debut este martes en el Challenger de Augsburgo, en Alemania, tras imponerse con autoridad al ucraniano proveniente de la qualy Oleksii Krutykh (453°).

El copiapino, quien compite como el tercer cabeza de serie del certamen germano, exhibió un juego contundente y necesitó de apenas una hora y 13 minutos para sellar su victoria por parciales de 6-3 y 6-4.

Con este resultado, la raqueta nacional volvió a celebrar en el circuito tras más de un mes de sequía en la categoría. Su último festejo en un cuadro principal de Challenger había sido el pasado 11 de julio, cuando venció al italiano Lorenzo Claverie en semifinales de Bogotá, torneo donde posteriormente cayó en la final frente al local Nicolás Mejía.

En los octavos de final, Soto tendrá como rival al jugador local Marvin Moeller (274°), quien superó en su estreno al francés Thomas Faurel (348°) por 6-1 y 6-3.