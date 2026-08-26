Matías Soto se despidió del Challenger de Ausburgo en segunda ronda

Poco le duró la alegría al tenista nacional Matías Soto (261° del ranking ATP), que tras haber vuelto a los triunfos en el día de ayer, hoy se despidió en segunda ronda del Challenger de Ausburgo, en Alemania.

El chileno, tercer cabeza de serie del certamen germano, no fue rival para el local Marvin Moeller (274°), quien se impuso por parciales de 6-3 y 7-6 (6) en una hora y 36 minutos de compromiso.

El teutón se valió de un quiebre en el segundo game en el primer set para tomar la delantera en el cotejo, mientras que el siguiente capítulo fue mucho más disputado y el copiapino se se sacó de encima un par de puntos de partido para estirar la definición al tie break.

Sin embargo, en dicha instancia el criollo estuvo sumamente impreciso y desaprovechó tres set points, permitiéndole a su adversario remontar y avanzar a la próxima fase con un trabajado 8-6.