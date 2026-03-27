Matías Soto se quedó con el duelo de chilenos ante Villalón y pasó a la final en Bucaramanga

El duelo de chilenos en las semifinales del Challenger de Bucaramanga fue para Matías Soto (323° del ranking ATP) ante Nicolás Villalón (931°), instalando al copiapino en la gran definición del certamen colombiano.

La quinta raqueta nacional se impuso este viernes por un doble 6-3, tras una hora y 17 minutos de partido, por lo que buscará su primer título en torneos de esta categoría.

En la primera manga, "Mati" quebró de entrada en el primer game, mientras que selló el set con otro rompimiento en el noveno juego.

En tanto, en el segundo episodio necesitó solamente de una ruptura en el octavo game para en el siguiente sentenciar la victoria.

De esta manera, Soto disputará en Bucaramanga su segunda final de un torneo Challenger, luego de su segundo puesto en San Luis Potosí 2024.

Ahora buscará el título ante el ganador de la llave entre el argentino Guido Iván Justo (280°), primer cabeza de serie, y el uruguayo Franco Roncadelli (332°), tercer sembrado.

Por su lado, Villalón se va de suelo cafetalero con grandes sensaciones, pues proviniendo desde la qualy alcanzó la primera semifinal Challenger de su carrera. Además, dará un gran salto en el ranking, pues aparecerá este lunes en el casillero 771° aproximadamente.