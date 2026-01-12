Ranking ATP: Garin bajó y Tabilo quedó al acecho del número uno de Chile

La ATP actualizó este lunes el ranking mundial, el cual trajo noticias para los tenistas nacionales, especialmente para Cristian Garin y Alejandro Tabilo, quienes pelean palmo a palmo por ser el número uno de Chile.

Es que tras perder sus primeros encuentros de la temporada, "Gago" perdió dos lugares y se ubicó 80° con 726 puntos, apenas cuatro más que el zurdo, quien se mantuvo en 81°.

Pero el panorama podría cambiar este mismo lunes, ya que el nacido en Toronto debutará en el cuadro principal del ATP de Auckland y en caso de ganar, podría desplazar a Garin como la mejor raqueta criolla del circuito.

Por su parte, Tomás Barrios subió hasta el lugar 107° gracias a sus triunfos en el Challenger de Canberra, sumando buenas sensaciones para su estreno de este lunes en las clasificaciones del Abierto de Australia.

En cambio Nicolás Jarry, que tampoco ha podido festejar en los primeros días del año, despidiéndose tempranamente tanto en Canberra como en el major oceánico, se sostuvo en el 133° casillero.

En el top ten, las principales novedades fueron el ascenso del italiano Lorenzo Musetti al quinto lugar luego de ser finalista en Hong Kong, certamen que quedó en manos del kazajo Alexander Bublik, flamante número 10 del orbe.

El top ten

1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.105 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.780 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.105 (+2)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.990 (-2)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.960 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.840 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.065 (+1)

Los chilenos