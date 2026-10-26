Tabilo regresó al top 30 y Garin sigue desplomándose en el ranking ATP

La recta final de la presente temporada del tenis ya está en marcha y este lunes la ATP actualizó su ranking mundial, clasificación que trajo importantes novedades y movimientos para los principales exponentes chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo se mantiene firme e inamovible como la primera raqueta nacional. El zurdo logró escalar un puesto en la presente entrega para ubicarse en el casillero 30° del mundo.

La lucha por el "número dos" de Chile tuvo cambios significativos. Pese a bajar un lugar en el listado (del 155° al 156°), Tomás Barrios recuperó la condición de escolta de Tabilo. Esto se debió a que Cristian Garin continúa cediendo terreno en el escalafón: el ariqueño se desplomó 20 casilleros para situarse 171°.

Por su lado, Nicolás Jarry experimentó un notorio ascenso de 70 lugares para figurar en el puesto 784°. Este salto se dio tras alcanzar los octavos de final en el Challenger de Cali la semana pasada, lo que marcó su esperado regreso al circuito luego de seis meses de ausencia por lesión.

En lo que respecta al Top Ten, el italiano Jannik Sinner (1°) sigue reinando en la cima del orbe, acompañado en el podio por el alemán Alexander Zverev (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°).

Sin embargo, el escenario dará un vuelco en las próximas semanas, ya que el tenista germano será quien cierre el año como el flamante número uno del mundo, debido a que Sinner dio por terminada su temporada anticipadamente y no podrá defender los puntos restantes en el calendario.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 10.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.750 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.610 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 3.860 (0)

6° Flavio Cobolli (Italia) 3.690 (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.515 (0)

8° Arthur Fils (Francia) 3.425 (+2)

9° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

10° Alex de Miñaur (Australia) 3.280 (-2)

RANKING DE LOS CHILENOS