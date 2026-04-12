Tabilo y Jarry conocieron la programación para sus próximos desafíos

Luego de terminar sus respectivas participaciones en el Masters de Montecarlo y el Challenger de Madrid, los tenistas chilenos Alejandro Tabilo (39°) y Nicolás Jarry (156°) ya tienen calendario definido para una nueva semana de competencia.

Tabilo dirá presente en el ATP 250 de Múnich, debutando ante la joven promesa brasileña Joao Fonseca (40°), con historial de 2-0 a favor del nacional.

El debut será este martes 14 de abril a las 05:00 horas de Chile (09:00 GMT).

También tiene rival y fecha de debut Jarry para el Challenger 125 de Oreiras, Portugal.

El santiaguino hará su estreno en este torneo enfrentando al danés Elmer Moller (131°) también el martes, a partir de las 05:30 horas (09:30 GMT).