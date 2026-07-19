Tomás Barrios buscará cortar su mala racha en el Challenger en Zug

El tenista chileno Tomás Barrios (139° del ranking ATP) buscará dejar atrás su seguidilla de derrotas recientes con su participación en el Challenger de Zug, en Suiza.

Tras caer en la clasificatoria de Wimbledon, la raqueta nacional sucumbió en Iasi y Bunschoten, sumando cuatro Challengers en los que no avanza de la primera ronda durante esta temporada, sumándose a Oeiras y Nottingham.

Barrios, segundo sembrado del certamen helvético, fue emparejado en primera ronda contra el invitado local Dylan Dietrich (618°), rival al que nunca se ha enfrentado en el circuito.

Si logra vencer al europeo, el próximo adversario del chillanejo sería el ganador del cruce entre el español Max Alcala Gurri (229°) y el checo Martin Krumich (278°).