Tomás Barrios cayó ante el húngaro Zsombor Piros en la qualy del Masters de Madrid
El nacional se despidió temprano del último torneo ATP de abril.
El nacional se despidió temprano del último torneo ATP de abril.
El tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (123° ATP) tuvo debut y despedida en las clasificatorias del Masters 1.000 de Madrid, luego de caer en dos sets frente al húngaro Zsombor Piros (148°).
La contienda que cerró la jornada en el court 8 de la Caja Mágica acabó en derrota del nacional con parciales de 6-3 y 7-5 en dos horas y seis minutos.
Con su triunfo, Piros se citó con Dino Prizmic (87°) en el duelo por los pasajes al cuadro principal: El croata se impuso al australiano Christopher O' Connell (143°) por un reñido 7-6(9), 6-7(5) y 7-6(3).
Tras el adiós a la qualy del último torneo categoría ATP de abril, Barrios tendrá que prepararse para su próximo desafío, rumbo al desafío mayor de la qualy de Roland Garros el 18 de mayo.