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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios cayó ante el húngaro Zsombor Piros en la qualy del Masters de Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional se despidió temprano del último torneo ATP de abril.

Tomás Barrios cayó ante el húngaro Zsombor Piros en la qualy del Masters de Madrid
 Photosport (Archivo)
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El tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (123° ATP) tuvo debut y despedida en las clasificatorias del Masters 1.000 de Madrid, luego de caer en dos sets frente al húngaro Zsombor Piros (148°).

La contienda que cerró la jornada en el court 8 de la Caja Mágica acabó en derrota del nacional con parciales de 6-3 y 7-5 en dos horas y seis minutos.

Con su triunfo, Piros se citó con Dino Prizmic (87°) en el duelo por los pasajes al cuadro principal: El croata se impuso al australiano Christopher O' Connell (143°) por un reñido 7-6(9), 6-7(5) y 7-6(3).

Tras el adiós a la qualy del último torneo categoría ATP de abril, Barrios tendrá que prepararse para su próximo desafío, rumbo al desafío mayor de la qualy de Roland Garros el 18 de mayo.

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