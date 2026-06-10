Archi pidió apoyo del Gobierno para garantizar "transmisión continua en emergencias"

La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) celebró este miércoles su Asamblea General de Socios 2026, ocasión que aprovechó para solicitar al Gobierno la implementación de un "Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones" pensado para situaciones de catástrofe.

El evento se realizó en el Teatro Municipal de Santiago y contó con la presencia del biministro Claudio Alvarado, de los subsecretarios José Francisco Lagos (Segegob) y Romina Garrido (Telecomunicaciones), el delegado presidencial Germán Codina y el alcalde Mario Desbordes, entre otras personalidades.

Cristián Gálvez, presidente nacional de la Archi, destacó en su discurso el rol que, a lo largo de 90 años de historia, han jugado los miembros de la organización, especialmente ante contingencias complejas.

"En catástrofes como terremotos, maremotos, incendios e inundaciones, muchas veces la radio es el único medio que sigue en pie, informando y acompañando momentos de inquietud para muchos compatriotas: así fue en el terremoto de 1960, el más grande registrado en la historia humana; en el de 1985 y el más reciente, el 27 de febrero de 2010, cuando gran parte de las comunicaciones colapsaron y la radio volvió a transformarse en la principal fuente de información y orientación para millones de chilenos", recordó Gálvez.

Con dicha constancia presente, ahora "queremos fortalecer a la radio como el principal medio de comunicación en emergencias. Para eso le pedimos al Gobierno trabajar en un Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones -un FDT-, para que así las radios estén equipadas para una transmisión continua en las emergencias", señaló el dirigente gremial.

"Cuando en los momentos más duros la naturaleza nos pone a prueba y la electricidad falla, una modesta radio a pila o la radio de nuestro

automóvil es la única conexión que tenemos con el resto del país y el mundo. Y al escuchar una radio nos sentimos parte de una comunidad", añadió Gálvez, resaltando que "defender la radio es también defender la información, la pluralidad, la identidad local y la democracia".

Alvarado: "Cuenten con nuestro Gobierno"

"Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast valoramos profundamente el aporte que realizan los medios de comunicación y, especialmente, las radios de Chile", afirmó el ministro Claudio Alvarado al intervenir en el foro.

"Creemos en una democracia donde exista libertad para informar, para opinar y para ejercer el periodismo con responsabilidad. Una ciudadanía bien informada, junto a un Gobierno que actúa con decisión, contribuyen a una sociedad más libre, más responsable y más cohesionada", reflexionó el militante UDI.

"No tengan duda, cuenten con nuestro Gobierno para construir un diálogo permanente que fortalezca la libertad de expresión, la diversidad de medios y el derecho de todos los chilenos a estar informados", añadió Alvarado frente a la Asamblea Archi.

Verónica Franco, "Personaje Radial del Año"

La ceremonia en el Teatro Municipal fue también ocasión para la entrega del premio "Personaje Radial del Año" -anunciado a fines de abril- a la periodista Verónica Franco, conductora de El Diario de Cooperativa.

"Es un honor que recibo muy feliz, muy contenta, pero también con mucha humildad, porque estoy muy consciente —siempre lo he estado— de que el trabajo de la radio no es de una sola persona", expresó la profesional.

"Una tiene el privilegio de poner la voz, pero finalmente hay mucha gente que está trabajando: los reporteros, los productores, el control, el editor... Sin el trabajo de todos no haríamos radio. Es un honor y un privilegio recibir un reconocimiento como éste", agradeció Verónica Franco.