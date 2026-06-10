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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Investigación a Zaliasnik por caso Hermosilla pone en alerta a los diplomáticos de carrera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El recién nombrado embajador de Chile en Israel está bajo la mira de la Fiscalía por diálogos con el cuestionado abogado para promover nombramientos judiciales.

"A todo representante de nuestro país en el exterior debe antecederlo una conducta intachable", advirtió el presidente de la Adica, Sebastián Lorenzini.

Investigación a Zaliasnik por caso Hermosilla pone en alerta a los diplomáticos de carrera
 @gzaliasnik (X)

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera llamó a "resguardar el prestigio de la representación exterior de Chile" y a "fortalecer criterios de idoneidad, experiencia y probidad" en las designaciones de cargos internacionales.
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La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica) "observa con preocupación" la apertura de una investigación en Fiscalía contra el abogado y recién designado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, ante lo cual llamó a "resguardar el prestigio de la representación exterior" de nuestro país.

De acuerdo con La Segunda, la causa será desarrollada por la Fiscalía Regional de Valparaíso tras una denuncia ingresada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini (ambos del PS), a raíz de una serie de conversaciones que Zaliasnik mantuvo con Luis Hermosilla. 

Dichos intercambios, revelados por Mega Investiga, exponen gestiones de ambos para promover nombramientos al interior del Poder Judicial, incluido uno a favor de la exministra Verónica Sabaj, que fue formalizada esta semana junto a Hermosilla.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Diplomáticos, Sebastián Lorenzini, enfatizó que "a todo representante de Chile en el exterior debe antecederlo una conducta intachable".

"La confianza que el Estado deposita en quienes ejercen funciones diplomáticas exige una trayectoria coherente con los principios de probidad, transparencia y respeto irrestricto al Estado de Derecho", agregó.

En la misma línea, a través de un comunicado, la Adica expresó que "situaciones de esta naturaleza ponen sobre la mesa la importancia de resguardar el prestigio de la representación exterior de Chile y de fortalecer criterios objetivos de idoneidad, experiencia y probidad en los nombramientos que recaen sobre cargos de alta responsabilidad internacional".

Diputado Venegas (PS): Es muy grave, estamos hablando de un representante del Estado

El diputado y miembro de la Comisión de RR.EE., Nelson Venegas (PS), manifestó que la situación "es muy grave", ya que, "cuando se está hablando de un embajador (al que se investiga penalmente), se está hablando de un representante del Estado de Chile en otro lugar; por lo tanto, siempre su conducta tiene que ser intachable".

"Acá estamos hablando de una persona a la que se está investigando producto de las relaciones a través del teléfono que tiene con una persona que hoy día está formalizada, que es el señor Hermosilla. Entonces, no estamos hablando de  cualquier cosa", subrayó.

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