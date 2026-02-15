Tomás Barrios cayó en Brasil y se aferra a una opción para continuar en el ATP de Río

El chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, segundo sembrado de las clasificaciones del ATP 500 de Río de Janeiro, no logró superar al croata Dino Prizmic y cayó por 3-6 y 4-6 en la segunda ronda de la qualy.

Sin embargo, su eliminación aún no es definitiva: el torneo podría sufrir bajas como la de Laslo Djere, lo que abriría un sorteo entre los derrotados en la segunda ronda de la clasificación para definir a los lucky loser o "perdedores afortunados" que ingresarán al cuadro principal del Río Open.

Respecto al partido, este comenzó parejo, con ambos jugadores defendiendo su servicio hasta el quinto game. Allí, Prizmic se adelantó 40-0, pero se confió y Barrios remontó hasta quebrar.

El chileno, sin embargo, no pudo confirmar y el marcador volvió a igualarse 3-3. En el octavo game, el croata quebró nuevamente y luego cerró el set por 6-3, aprovechando la segunda de tres bolas de set.

La segunda manga mostró un inicio irregular de Barrios, que cedió rápidamente su saque. Aunque lo recuperó de inmediato para empatar 2-2, Prizmic volvió a quebrar poco después. Desde ahí, ambos mantuvieron su servicio y el croata se quedó con el parcial por 6-4, sellando la victoria.

De esta forma, Barrios deberá esperar la definición del sorteo para saber si aún tendrá una oportunidad de disputar el cuadro principal.