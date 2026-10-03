Tomás Barrios cedió una clara ventaja y se despidió del Challenger de Curitiba

Se terminó la travesía de Tomás Barrios (137° de la ATP) en el Challenger 75 de Curitiba, ya que cayó en una seguidilla de irregularidades y terminó despidiéndose en las semifinales del torneo luego de caer por 4-6, 6-4 y 6-3 ante el argentino Guido Iván Justo (233°).

En un compromiso maratónico que rozó las tres horas sobre la arcilla de la Quadra Central brasileña, el chillanejo pegó primero con un quiebre en el tercer juego y, aunque batalló, administró la diferencia para adjudicarse el primer parcial.

Pero el partido cambió a partir de la segunda manga, donde Barrios dejó ir una ventaja de 4-3 ante un rival que se impuso en una "guerra de rupturas". Situación que le dio un impulso anímico para el tercer episodio donde quebró y cerró el compromiso con su saque.

Pese a esta caída, Tomás Barrios firmó un nuevo ascenso de cinco puestos en el ranking mundial ATP (132°).