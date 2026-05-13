Tomás Barrios mostró su solidez en Portugal y avanzó a cuartos de final

El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) hizo un sólido partido ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°) para vencerlo en sets corridos en los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal.

El número tres de Chile se hizo fuerte en la arcilla lusitana para vencer por un categórico 6-1 y 6-4 al joven norteamericano de 21 años en una hora y 16 minutos de juego.

El próximo desafío del chillanejo, séptimo sembrado de torneo será, el también estadounidense Emilio Nava (108°), segundo cabeza de serie del certamen.

Ambos han jugado en cuatro ocasiones con tres triunfos para Nava (la qualy del US Open 2023, el Challenger de Asunción 2025 y el Challenger de Sarasota 2025) y uno para Barrios (la qualy de Australia 2025).

Con este resultado, Barrios está cediendo 14 puntos ATP y bajando un lugar en el Ranking Live, ubicándose 135°.