Tomás Barrios obtuvo sólido triunfo en la qualy de Río

Tomás Barrios (114°) inició con éxito su participación en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro. Este sábado, el chileno de 28 años derrotó al brasileño Pedro Boscardin (253°) por 6-4 y 7-5, en un duelo que se extendió por una hora y 42 minutos.

El primer set transcurrió con relativa calma, pero el segundo se transformó en un momento de alta tensión. Con ventaja de 6-4 y 5-0, Barrios parecía tener el triunfo asegurado. Sin embargo, Boscardin reaccionó y alcanzó el 5-5. Fue entonces cuando el nacional mostró "nervios de acero" y cerró el parcial por 7-5.

Con este resultado, el chillanejo avanzó a la última ronda de la clasificación, donde este domingo buscará su pasaporte al cuadro principal frente al croata Dino Prizmic (122°). El europeo llega tras superar al colombiano Daniel Elahi Galán por 6-1 y 6-2.

Barrios afronta este desafío con confianza, luego de su aceptable actuación en el ATP de Buenos Aires, donde alcanzó los octavos de final y cayó ante Luciano Darderi.