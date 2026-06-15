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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios sigue en racha negativa tras caer en su debut en el Challenger de Nottingham

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista chileno cayó ante el francés Benjamin Bonzi en la primera ronda del torneo.

Tomás Barrios sigue en racha negativa tras caer en su debut en el Challenger de Nottingham
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El tenista chileno Tomás Barrios (137° del ranking ATP) cayó ante el francés Benjamin Bonzi (87°) en la primera ronda del Challenger de Nottingham y se despidió del certamen tras ser superado por 6-2, 2-6 y 6-3.

Con este tropiezo, el oriundo de Chillán comenzó la temporada de césped de la peor manera, ya que su siguiente desafío será la ronda clasificatoria de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que tendrá inicio el 29 de junio.

En dicha instancia, también estará Cristian Garin (119°) buscando sumarse a Alejandro Tabilo (31°) en el cuadro principal del torneo.

Para Barrios es su tercera derrota en línea luego de sendas caídas en las clasificaciones de Roland Garros y Bratislava.

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