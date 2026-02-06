Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
26.2°
Humedad
39%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Tenis
| Copa Davis
Marcador Virtual: Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic
Marcador
Ficha
Copa Davis
Court Central "Anita Lizana"
06/02/2026
Por comenzar
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Tomás Barrios
Chile/112°
-
-
-
-
-
-
Dusan Lajovic
Serbia/123°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
|
|
|
|
Abrir en ventana pop
Minuto a minuto
|
Por
Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Actualizar
Copa Davis
Court Central "Anita Lizana"
06/02/2026
Por comenzar
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
PUNTOS
Tomás Barrios
Chile/112°
-
-
-
-
-
-
Dusan Lajovic
Serbia/123°
-
-
-
-
-
-
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
|
|
|
|
Abrir en ventana pop
Minuto a minuto
|
Por
Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Actualizar
Copa Davis
Primera Ronda
06/02/2026
Court Central "Anita Lizana"
Arcilla
Tomás Barrios
Chile/112°
Información
Dusan Lajovic
Serbia/123°
Información
Llévatelo:
Las + leídas
2797
Ley Jacinta: 38 enfermedades pueden llevar a negación o reducción de licencias de conducir
1692
Chappell Roan sorprendió con vestido que colgó de sus pezones
1645
Joven llegó al hospital con un proyectil de la I Guerra Mundial en el recto
En portada
Conaf advierte riesgo crítico de incendios forestales para el fin de semana
Fragata portuguesa en la región de Valparaíso: sólo una playa sigue cerrada
No pasaba desde 2021: Inflación acumulada a 12 meses está bajo el 3%