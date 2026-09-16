Copa Davis: Rafael Jódar encendió las alarmas con vómitos en la práctica de España

El tenista español Rafael Jódar puso la nota de alerta en el equipo hispano de Copa Davis luego de salir con vómitos este miércoles del entrenamiento liderado por el capitán David Ferrer de cara al duelo de este fin de semana ante Chile.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el mejor jugador de esta convocatoria tuvo variados problemas a lo largo de la mañana, primero con molestias físicas en una de sus piernas.

Luego, el jugador de 19 años presentó malestares estomacales y terminó retirándose de la práctica de la tarde en el Court Central "Anita Lizana", en el Parque Estadio Nacional.

La serie entre Chile y España, válida por la segunda ronda de las qualifiers se jugará este sábado 19 y domingo 20 en el reducto de Ñuñoa.