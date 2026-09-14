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Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

¿Cuándo y dónde ver la serie entre Chile y España en la Copa Davis?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo liderado por Nicolás Massú recibirá a los ibéricos en el Estadio Nacional.

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El equipo chileno de Copa Davis, capitaneado por Nicolás Massú, enfrentará este fin de semana a España en el Court "Anita Lizana" del Estadio Nacional, en la primera ronda del Grupo Mundial I.

La acción comenzará el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas (16:00 GMT), con los dos duelos individuales; y el domingo la jornada arrancará a las 12:00 horas (15:00 GMT) con el dobles, y dos singles más, en caso de ser necesario.

La transmisión será exclusiva a través del canal DSports en DirecTV, mientras que en streaming se podrá ver en las plataformas DGO y Paramount+.

El conjunto chileno, que enfrentará a una potencia del torneo, afrontará la serie con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).

La gran ausencia es Nicolás Jarry (857°), quien ha estado inactivo debido a una lamentable lesión en el codo. 

España, con David Ferrer como capitán, no contará con su mejor jugador, Carlos Alcaraz (3°). Su principal figura en la serie ante Chile será el joven Rafael Jódar, de 19 años y actualmente 14° en el ranking mundial.

También están citados Daniel Mérida (31°) y Martín Landaluce (62°), y los doblistas serán Jaume Munar y Pedro Martínez.

El ganador de esta serie tendrá un puesto en las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bologna.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl y en Cooperativa Deportes.

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