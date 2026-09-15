David Ferrer anticipó la serie con Chile: "Su público es muy patriota"

El capitán de España, David Ferrer, anticipó el ambiente que espera para la serie de Copa Davis ante Chile, que se disputará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

"Sabemos que Chile tiene muy buen equipo y juega en casa. El público es muy patriota y los va a intentar acompañar y ayudar", reconoció el exnúmero tres del mundo durante la conferencia de capitanes.

Ferrer también se refirió a la juventud de su plantel y remarcó que, pese a que algunos jugadores debutarán en Copa Davis, ya han enfrentado escenarios de presión en torneos importantes.

Además, el español recordó su relación con Nicolás Massú y Fernando González. "Guardo un muy grato recuerdo de Nicolás Massú, de nuestra época como jugadores, y nos hemos seguido viendo a lo largo de los años. Al final, ambos somos capitanes, pero hay un gran respeto mutuo", comentó.

También destacó su amistad con González y contó que el extenista nacional visitará al equipo español durante el fin de semana: "Guardo un muy buen recuerdo de Chile y de sus jugadores", afirmó.

En tanto, Rafael Jódar, 14° del ranking ATP y primera raqueta de España, valoró su temporada y aseguró que buscará aprovechar la confianza entregada por Ferrer. "Tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien aquí en Chile. Sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura contra un equipo que es muy difícil, sobre todo en su país", sostuvo.

Jódar también abordó un eventual duelo con Alejandro Tabilo, que solo puede producirse en el cuarto punto, y restó importancia a sus enfrentamientos anteriores debido a las diferencias de superficie y contexto. "Lo más importante es empezar bien la eliminatoria, fuertes, intentando proponer nuestro juego y todo el arsenal que tiene este equipo español", señaló.

Por su parte, Daniel Mérida, 41° del mundo, reconoció que España espera un escenario exigente en Santiago. "Nos vamos a esperar un ambiente duro, pero venimos preparados. Creo que tenemos un gran equipo, vamos a intentar darlo todo el fin de semana", declaró.