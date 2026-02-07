Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Serbia definió su reemplazo para disputar un eventual cuarto punto.

Desgarro y contusión: Lajovic recibió el alta tras accidente en plena serie con Chile
 Matías Salas / @matiascaptura
Luego de las atenciones médicas correspondientes, el tenista serbio Dusan Lajovic dejó la Clínica Universidad de Los Andes tras sufrir un insólito accidente posterior al segundo singles ante Chile por las Qualifiers de Copa Davis.

Lajovic chocó con una mampara de vidrio al dirigirse a camarines una vez finalizado el duelo entre Alejandro Tabilo y Ognjen Milic, obligando su traslado y chequeo de, incluso posible alojamiento de piezas dentales.

Finalmente, el diagnóstico oficial arrojó una contusión facial que requirió puntos de sutura en la frente y la zona de la boca.

Además, el deportista acabó con un desgarro muscular vasto medial (cuádriceps), quedando totalmente descartado para disputar un eventual cuarto punto ante Tabilo este mismo sábado.

Serbia designó a Branko Djuric, de 20 años y 489° del ranking ATP, como reemplazo en caso de extenderse la serie.

