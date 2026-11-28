Con dos claras victorias, España derribó a Gran Bretaña y clasificó a la final de la Copa Davis 2026 en Bologna, donde se enfrentará a Italia por segundo año consecutivo.

Rafel Jódar abrió el camino para el conjunto ibérico con el primer punto de la serie tras vencer al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5, mostrándose muy cómodo sobre la pista ante un rival al que ya había ganado en dos ocasiones este año.

En el segundo duelo vino el retorno de Carlos Alcaraz a las canchas tras su título en la Finales ATP del pasado fin de semana. El murciano liquidó la semifinal con un triunfo por la vía rápida ante británico Arthur Fery, por 6-2 y 6-1 en una hora y 12 minutos.

De esta manera, España buscará revancha ante Italia, que se llevó la pasada definición del 2025, buscará el tetracampeonato y viene de dejar en el camino a República Checa.

La serie final de la Copa Davis se jugará este domingo 29 de noviembre, con los partidos iniciando a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).