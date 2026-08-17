Ferrer y la llave ante Chile en Copa Davis: "Me preocupa el público, que es muy pasional"

David Ferrer, capitán de España de Copa Davis, palpitó la llave ante Chile entre el 19 y 20 de septiembre en el Court Central "Anita Lizana" y resaltó los puntos fuertes del elenco nacional dirigido por Nicolás Massú.

"El equipo de Chile tiene un muy buen jugador como es Alejandro Tabilo, jugador zurdo que ya es Top 40 y está haciendo muy buenos resultados. Luego está Cristian Garín, que en Copa Davis juega muy bien. Es verdad que este año no ha competido a su nivel, pero siempre es peligroso", destacó.

En esa línea, señaló: "Siempre decimos que la Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año, pero ahí crecen".

Ferrer también indicó, antes de confirmarse su ausencia, a Nicolás Jarry y también a "Tomás Barrios que siempre juega el dobles junto a Tabilo".

"Va a ser complicado, jugamos fuera de casa, pero somos conscientes de ello. Lo que me preocupa es el público, que es muy pasional en Chile", continuó, anticipando que sus jugadores tendrán que adecuarse "a situaciones que quizás en un torneo no sea habitual".