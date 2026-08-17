Jódar liderará el equipo español de Copa Davis ante Chile: "Es una ilusión tremenda"

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, oficializó este lunes la nómina de cinco jugadores para la crucial serie frente a Chile, válida por la fase clasificatoria a la Final 8 de Bolonia y que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Court Central del Parque Estadio Nacional, en Santiago.

La escuadra hispana llegará a nuestro país con bajas sensibles, ya que no contará con su máxima figura, Carlos Alcaraz (lesión de muñeca), ni con Alejandro Davidovich (problemas en la espalda).

Ante este escenario, Ferrer apostó por el recambio y convocó a Rafa Jódar, Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

La principal carta del cuadro europeo será el promisorio Jódar, de apenas 19 años y actual número 11 del mundo, quien debutará en la competición asumiendo la responsabilidad de ser el número uno de su país.

"Es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez. Tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace dos años y fue una experiencia increíble; no me quiero imaginar cómo será hacerlo como jugador", declaró Jódar tras conocerse la citación.

Otro debutante será Daniel Mérida (21 años), quien se ha consolidado dentro del top 40 del circuito. "Para mí es un sueño jugar la Copa Davis. La he visto tantas veces de pequeño y poder estar ahí con el equipo es algo increíble", reconoció.

La delegación la completan Martín Landaluce (20 años), quien ya vio acción la temporada pasada ante Suiza, junto a los experimentados Jaume Munar y Pedro Martínez, quienes asoman como la principal alternativa para conformar la dupla en el dobles, reeditando la fórmula empleada en series anteriores.

La llave entre chilenos y españoles otorgará un boleto directo a la fase final por la "Ensaladera de Plata", que se disputará a fin de año en Bolonia, Italia.