Nicolás Jarry y el público chileno: Nos falta un poco de respeto para entender la norma tenística

El tenista nacional, Nicolás Jarry comentó sobre los dichos del kazajo Aleksandr Búblik, quien calificó al público chileno como uno de los más complejos del circuito, en la antesala del duelo por Copa Davis entre Chile y Serbia.

El "príncipe" reconoció que aún existen aspectos por mejorar. "Tenemos una buena hinchada, dentro del mundo hay un par de países más irrespetuosos. Nos falta un poco de respeto para entender las pequeñas cosas de la norma tenística", dijo el tenista.

Dentro de la misma línea, Jarry coincidió en parte con lo planteado por Bublik. "Es difícil jugar aquí, es la verdad", señaló. Sin embargo, también alabó y agradeció la actitud del público."Tenemos una energía y pasión enorme, que nos ayuda a los jugadores", explicó el chileno.

Jarry recalcó que el ambiente en Chile no es una excepción dentro del circuito y que, cuando se logra equilibrar pasión y respeto, el espectáculo se potencia. "Dentro de eso hay partidos en que se logran mantener ambas cosas", concluyó.

Los encuentros por Copa Davis entre chilenos y serbios se disputarán en el Estadio Nacional el 6 y 7 de febrero.