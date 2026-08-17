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Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Ya hay equipo: Nicolás Massú entregó la nómina de Copa Davis para jugar ante España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo ante los hispanos se jugará el 19 y 20 de septiembre.

Ya hay equipo: Nicolás Massú entregó la nómina de Copa Davis para jugar ante España
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El capitán del equipo chileno de Copa Davis Nicolás Massú hizo oficial la nómina de jugadores que afrontará el duelo ante España en septiembre próximo en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.

La lista la encabeza el número uno de nuestro país, Alejandro Tabilo, quien será secundado por Tomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto.

El elenco nacional se enfrentará a los españoles el 19 y 20 del próximo mes.

El cuadro hispano estará encabezado por el joven Rafael Jódar y además lo componen Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

De ganar, el equipo nacional se meterá en las Finales 8 de Bologna.

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