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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin cayó en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional tuvo debut y despedida ante el canadiense Liam Draxl.

Cristian Garin cayó en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami
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El Masters 1.000 de Miami tuvo un desafortunado inicio para los tenistas nacionales, pues Cristian Garin (95°) cayó ante el canadiense Liam Draxl (147°) en tres sets, despidiéndose en la primera ronda clasificatoria.

"Gago" logró llevarse la primera manga, pero el norteamericano remontó para avanzar con parciales de 4-6, 6-4 y 6-2, en dos horas y 29 minutos.

Draxl buscará el pase al cuadro principal ante el británico Jay Clarke (179°), mientras Garin tendrá que enfocarse en el Challenger de Sao Paulo, entre el 23 y 29 de marzo.

Por otro lado, Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (157°) esperan su turno en la qualy para saltar a la cancha este mismo lunes, ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (198°) y el italiano Mattia Bellucci (77°), respectivamente.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo (41°) ya está instalado en el "main draw", donde arrancará ante el argentino Francisco Comesaña (82°).

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