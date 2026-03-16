Cristian Garin cayó en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami

El Masters 1.000 de Miami tuvo un desafortunado inicio para los tenistas nacionales, pues Cristian Garin (95°) cayó ante el canadiense Liam Draxl (147°) en tres sets, despidiéndose en la primera ronda clasificatoria.

"Gago" logró llevarse la primera manga, pero el norteamericano remontó para avanzar con parciales de 4-6, 6-4 y 6-2, en dos horas y 29 minutos.

Draxl buscará el pase al cuadro principal ante el británico Jay Clarke (179°), mientras Garin tendrá que enfocarse en el Challenger de Sao Paulo, entre el 23 y 29 de marzo.

Por otro lado, Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (157°) esperan su turno en la qualy para saltar a la cancha este mismo lunes, ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (198°) y el italiano Mattia Bellucci (77°), respectivamente.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo (41°) ya está instalado en el "main draw", donde arrancará ante el argentino Francisco Comesaña (82°).