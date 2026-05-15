Cristian Garin conoció rival y programación para su debut en qualy del ATP 500 de Hamburgo

Pese a su sorpresiva eliminación en el Challenger de Oeiras en Portugal, el tenista chileno Cristian Garin (104° del ranking ATP) tendrá un último apronte antes de disputar el cuadro principal de Roland Garros, el cual inicia el próximo domingo 24 de mayo.

El tenista chileno logró ingresar a la qualy del ATP 500 de Hamburgo en Alemania, donde fue emparejado con el sexto cabeza de serie, es decir, el germano Henri Squire (258°).

Del mismo modo, el primer encuentro entre el "Tanque" y el referente local fue programado para este sábado 16 de mayo en el primer turno de la cancha M1, por lo que arrancará a las 05:00 horas de nuestro país (09:00 GMT).

En caso de vencer, Garin avanzará a la última ronda de la qualy que será el domingo 17 de dicho mes. El partido para entrar al cuadro principal será con el vencedor entre el australiano Rinky Hijikata (96°) y el japonés Taro Daniel (335°).