Cristian Garin dejó pasar sus oportunidades y se despidió de Cagliari

El tenista chileno Cristian Garin (85° de la ATP) dijo adiós al Challenger de Cagliari, Italia, luego de caer en tres sets ante el portugués Nuno Borges (49°) en un estrecho partido de octavos de final.

El número dos de Chile comenzó con dudas y se afirmó para forzar un tercer set donde tuvo oportunidades que finalmente desperdició para terminar cayendo por 6-4, 3-6 y 7-6 (6) en dos horas y 32 minutos.

En aquel capítulo decisivo, Garin logró un tempranero quiebre que le permitió irse 2-0 en el marcador, pero el europeo reaccionó a tiempo para llevar el partido a un desempate que terminó ganando pese a la resistencia del chileno.

La derrota en Italia se suma a la de Madrid, por lo que el nacional cederá 77 puntos ATP, cayendo nuevamente por debajo del top 100 en el listado mundial ubicándose actualmente en el casillero 102 del Ranking Live.