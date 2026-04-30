Cristian Garin dejó pasar sus oportunidades y se despidió de Cagliari
El chileno se inclinó en tres sets ante el portugués Borges.
El chileno se inclinó en tres sets ante el portugués Borges.
El tenista chileno Cristian Garin (85° de la ATP) dijo adiós al Challenger de Cagliari, Italia, luego de caer en tres sets ante el portugués Nuno Borges (49°) en un estrecho partido de octavos de final.
El número dos de Chile comenzó con dudas y se afirmó para forzar un tercer set donde tuvo oportunidades que finalmente desperdició para terminar cayendo por 6-4, 3-6 y 7-6 (6) en dos horas y 32 minutos.
En aquel capítulo decisivo, Garin logró un tempranero quiebre que le permitió irse 2-0 en el marcador, pero el europeo reaccionó a tiempo para llevar el partido a un desempate que terminó ganando pese a la resistencia del chileno.
La derrota en Italia se suma a la de Madrid, por lo que el nacional cederá 77 puntos ATP, cayendo nuevamente por debajo del top 100 en el listado mundial ubicándose actualmente en el casillero 102 del Ranking Live.