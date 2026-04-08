Cristian Garin desaprovechó una gran ventaja ante Zverev y fue eliminado de Montecarlo

Cristian Garin (109° de la ATP) vivió una dolorosa jornada en el Masters 1.000 de Montecarlo tras caer ante el alemán Alexander Zverev (3°) por parciales de 6-4, 4-6 y 5-7, en un encuentro marcado por la enorme ventaja que el chileno dejó escapar en el set definitivo, donde llegó a estar 4-0 arriba con dos quiebres a su favor.

Además, tuvo la chance de servir para quedarse con el encuentro y en el último juego del partido, Zverev salvó tres puntos de quiebre en contra.

Tras un inicio favorable en el que se adjudicó la primera manga, y luego de que el europeo igualara el marcador en el segundo parcial, el jugador nacional mostró su mejor versión en el arranque del tercer set. Sin embargo, no logró consolidar la amplia diferencia de 4-0 que había construido y permitió la milagrosa recuperación del germano, quien remontó el marcador para ganar 7-5 y sellar su victoria tras 2h50'.

Las estadísticas del compromiso reflejan lo estrecho de la batalla en la pista de arcilla monegasca. Garin convirtió cuatro de las doce oportunidades de quiebre que dispuso (33 por ciento de efectividad) y salvó cinco de las diez opciones de ruptura en contra que generó su rival. En materia ofensiva, el chileno registró 18 tiros ganadores frente a los 26 de su oponente, mientras que en los errores no forzados ambos estuvieron a la par, con 46 fallos para el nacional y 47 para el europeo.

Un factor diferencial en el desarrollo del encuentro fue el servicio. Zverev logró conectar ocho saques directos y cometió solo una doble falta, asegurando puntos gratuitos en momentos clave. Por su parte, Garin no registró "aces" y sumó cinco dobles faltas, cediendo terreno que finalmente sentenció su despedida del certamen monegasco.

"Mi nivel no estuvo ahí para nada, para ser honesto", reconoció Zverev tras la remontada. "Fue mi primer partido en arcilla en 11 meses. No tuve mucho tiempo para prepararme tras jugar bien en Miami. Estoy feliz de conseguir la victoria. Fue un partido duro y él juega bien, especialmente aquí", indicó el germano, quien igualó el historial de enfrentamientos ante el chileno dejándolo en 2-2.

Con este resultado, el jugador alemán avanzó de ronda y se medirá ante el belga Zizou Bergs, quien superó al ruso Andrey Rublev por 6-4 y 6-1.