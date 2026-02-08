Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin se bajó del ATP de Buenos Aires: "Han sido semanas difíciles"

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Gracias a todos por el apoyo y el cariño", señaló, en referencia al reciente fallecimiento de su padre.

Cristian Garin se bajó del ATP de Buenos Aires:
 Photosport (Archivo)
Tras haber estado en el equipo que venció a Serbia en Copa Davis, el tenista chileno Cristian Garin se restó a última hora del ATP 250 de Buenos Aires, donde estaba programado para debutar ante Tomás Barrios en un duelo de compatriotas.

El cambio ya se reflejó en el cuadro principal a solo un día de su inicio este lunes 9 de febrero. Con la baja de "Gago", Barrios se estrenará ante un "lucky loser" de la qualy.

Con la noticia conocida, Garin utilizó su cuenta de Instagram para expresarse, en un complejo último tiempo luego del reciente fallecimiento de su padre, el pasado 31 de enero.

Junto con felicitar a sus compañeros por el triunfo en Copa Davis, señaló: "En lo personal han sido dos semanas muy difíciles, pero estoy intentando salir adelante para volver a competir la próxima semana en Río de Janeiro y Santiago.

Imagen foto_00000002

"Gracias a todos por el apoyo y el cariño", cerró el deportista. El abierto en Río de jugará entre el 16 y 22 de febrero, mientras que el Chile Open se desarrollará desde el 23 de febrero al 1 de marzo.

