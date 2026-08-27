Cristian Garin y su despedida del US Open: "El dolor ya hacía imposible que pudiera continuar"
"Han sido meses difíciles", sopesó la raqueta criolla tras no alcanzar el cuadro principal.
"Han sido meses difíciles", sopesó la raqueta criolla tras no alcanzar el cuadro principal.
El tenista chileno Cristian Garin (137° del ATP) se pronunció en sus redes sociales tras su eliminación previa al cuadro principal del US Open y aclaró los problemas físicos que mermaron su rendimiento ante el británico Toby Samuel (113°).
En ese sentido, el criollo rememoró la victoria sobre el sueco Elias Ymer (212°) en la segunda ronda de la qualy: "Al terminar, volví a sentir el dolor con el que he estado lidiando durante estos últimos meses. Hoy, después de la primera interrupción por lluvia (antes del tercer set), el dolor aumentó".
"Intenté seguir y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido", complementó un "Gago" que se vio superado tras la pausa y recibió un contundente 5-0 en la tercera manga, situación que lo hizo optar por el retiro en Flushing Meadows.
Finalmente, Garin finalizó el escrito lamentando: "Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho".
"Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación. Hoy regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la mejor manera la Copa Davis", cerró.