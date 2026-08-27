Cristian Garin y su despedida del US Open: "El dolor ya hacía imposible que pudiera continuar"

El tenista chileno Cristian Garin (137° del ATP) se pronunció en sus redes sociales tras su eliminación previa al cuadro principal del US Open y aclaró los problemas físicos que mermaron su rendimiento ante el británico Toby Samuel (113°).

En ese sentido, el criollo rememoró la victoria sobre el sueco Elias Ymer (212°) en la segunda ronda de la qualy: "Al terminar, volví a sentir el dolor con el que he estado lidiando durante estos últimos meses. Hoy, después de la primera interrupción por lluvia (antes del tercer set), el dolor aumentó".

"Intenté seguir y dar todo lo que tenía, pero fue empeorando a medida que avanzaba el partido", complementó un "Gago" que se vio superado tras la pausa y recibió un contundente 5-0 en la tercera manga, situación que lo hizo optar por el retiro en Flushing Meadows.

Finalmente, Garin finalizó el escrito lamentando: "Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho".

"Sabíamos que estar acá era parte de mi proceso de recuperación. Hoy regreso a Chile para continuar trabajando, recuperarme y preparar de la mejor manera la Copa Davis", cerró.