Cristian Garin y Tomás Barrios tuvieron estreno triunfal en la qualy de Roma

Los tenistas chilenos Cristian Garin (104° de la ATP) y Tomás Barrios (134°) se metieron en la ronda final de las clasificaciones del Masters 1.000 de Roma luego de superar sus respectivos partidos de primera ronda.

El número dos de Chile, primer cabeza de serie del cuadro, se mostró sólido para vencer el tunecino Moez Echargui (140°) por un contundente 6-0 y 6-2 en una hora y 22 minutos de partidos.

En su intento por meterse al cuadro principal, Garin se verá las caras ante el ganador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el británico Jan Choinski (122°).

El chillanejo, en tanto, dio cuenta del joven italiano de 18 años Jacopo Vasami (46°) por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

El próximo desafío del número tres de Chile será ante el español Daniel Mérida (86°).