¿Cuándo y dónde ver a Cristian Garin en el Masters 1.000 de Roma?

Tras un sólido paso por la clasificación, Cristian Garin (104° del ranking ATP) ya tiene todo listo para su estreno en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma, torneo donde no decía presente en el main draw desde hace tres años.

Y el nacional ya tiene horario dado que jugará este jueves ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo a eso de las 8:30 horas en un duelo que podrás seguir a través de Disney+ y en la señal de ESPN.

Este será el segundo enfrentamiento del año entre el nacional y el trasandino. El único antecedente de la temporada data de febrero pasado en el ATP 250 de Santiago, donde el nacido en Arica se llevó la victoria en tres parciales (3-6, 6-3 y 6-3).

En caso de repetir el triunfo y avanzar a la segunda ronda, Garin ya sabe que su próximo escollo será el español Alejandro Davidovich (23°), quien por su condición de 21° sembrado quedó libre en la fase inicial.