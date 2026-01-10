Garin lamentó otra caída y quedó fuera en la qualy del ATP de Auckland

El tenista chileno Cristian Garin (78° del ranking mundial) sufrió un segundo traspié en el inicio de su temporada 2026, al tener debut y despedida en la clasificatoria del torneo 250 de Auckland.

"Gago" venía de caer en la fase previa del ATP de Hong Kong y la noche le sucedió lo mismo en tierras neozelandesas, con marcador de 6-2 y 6-4 ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), en una hora y 22 minutos de juego.

De esta manera, Garin llegará con saldo negativo de cara al cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que parte el 18 de enero.

Respecto al certamen en Auckland, solo Alejandro Tabilo dirá presente con la bandera chilena, pues recibió una wild card de última hora para entrar directamente al main draw.