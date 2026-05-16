Garin se despidió de la qualy de Hamburgo en la antesala de Roland Garros

El chileno Cristian Garin (104° ATP), lamentó un duro traspié en vísperas de Roland Garros, quedando eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo, Alemania.

"Gago" venía de una sorpresiva eliminación en el Challenger de Oeiras IV y este sábado recibió una remontada del alemán Henri Squire (258°).

Pese al sólido primer set del chileno, la victoria terminó en manos del germano con parciales de 1-6, 6-4 y 6-3 en una hora y 45 minutos.

Ahora, la segunda raqueta nacional tendrá que pasar la página y alistarse para viajar a Francia y disputar el cuadro principal de Roland Garros, que arrancará el domingo 24 de mayo.