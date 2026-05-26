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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Garin y caída en Roland Garros: Tengo que atreverme a parar, no sé cuánto me llevará

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista chileno detalló molestias que lo vienen aquejando.

Garin y caída en Roland Garros: Tengo que atreverme a parar, no sé cuánto me llevará
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El tenista chileno Christian Garin (114° del ranking ATP) se despidió tempranamente de Roland Garros tras ser derrotado por Learner Tien (18°) en la primera ronda del certamen con un partido para el olvido en el que cayó por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

Tras el encuentro, el ariqueño, que compitió con una lesión abdominal, señaló que está "cansado de seguir jugando con dolores, de no estar al cien y de no sentirme cómodo en una cancha hace tiempo".

"Entonces me quedo con una sensación triste", añadió.

Luego sostuvo que "tengo que atreverme a volver a recuperarme, parar un tiempo. No sé cuanto tiempo me llevará, pero creo que es lo que tengo que hacer. No me vengo sintiendo cómodo los últimos meses", detalló Garin.

 

 

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