Garin y Tabilo ya tienen rivales para el ATP de Auckland

Los tenistas chilenos Cristian Garin (78° de la ATP) y Alejandro Tabilo (81°) conocieron a sus rivales para la primera ronda de las clasificaciones del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.

Garin se verá las caras ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), ante quien no registra duelos previos.

De ganar este partido fijado para las 20:30 horas de este viernes, buscará un cupo en el cuadro principal ante el ganador del partido entre el japonés Shintaro Mochizuki (110°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°).

Tabilo, en tanto, chocará ante el local Isaac Becroft (1.019°), a quien ya venció en 2024 en esta misma instancia cuando fue campeón viniendo justamente desde las clasificaciones.

De salir airoso, jugará ante el vencedor del partido entre el francés Adrian Mannarino (68°) y el español Pablo Carreño Busta (92°).

El duelo se jugará a las 19:00 horas de hoy viernes.