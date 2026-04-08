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Tópicos: Deportes | Tenis | Equipo olímpico

Homenaje a los "Héroes de Atenas": Inauguran plaza en honor a Massú y González en el Parque Estadio Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nuevo espacio, ubicado en la intersección de Marathon con Grecia, busca inspirar a las nuevas generaciones.

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El Parque Estadio Nacional sumó un nuevo e importante hito en su infraestructura luego de que este miércoles en una ceremonia que reunió a diversas autoridades y figuras del deporte, se inauguró una nueva plaza en homenaje a los extenistas Nicolás Massú y Fernando González, los protagonistas de la histórica gesta en Atenas 2004, donde Chile consiguió su primera medalla de oro olímpica.

El espacio no solo funciona como un memorial para recordar la hazaña de los "Héroes de Atenas", sino que fue diseñado como un punto de encuentro estratégico.

Ubicada en la emblemática esquina de Avenida Marathon con Grecia, la plaza se proyecta como un acceso clave que garantiza la accesibilidad universal para todos los visitantes que lleguen al principal recinto deportivo del país.

La inauguración contó variados asistentes entre quienes destacaron la ministra del Deporte, Natalia Duco; el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; y representantes del Comité Olímpico de Chile (COCH), del Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y de la Federación de Tenis de Chile.

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